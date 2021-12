Danniel Vieira comanda ressaca do São João

A sexta-feira, 27, é dia de fazer a ressaca do São João com o cantor Daniel Vieira, que comanda a festa no Coliseu do Forró, a partir das 22 horas.

No repertório, o sertanejo promete animar o público com sucessos do gênero, além de composições próprias como sua nova música de trabalho "Pele nua", em parceria com Felipe "Pão".

A noite ainda conta com o forró da banda Sanfona com Dendê, que apresentará clássicos do forró e canções autorais.

Os ingressos curtam R$ 25 (feminino) e R$ 30 (masculino).

