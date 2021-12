Danilo Fonseca faz show intimista

O cantor, compositor e instrumentista Danilo Fonseca se apresenta às 21h de amanhã no Lálá Multiespaço, no Rio Vermelho, em versão intimista do show Caxo Sonoro. Durante a noite, o artista apresenta composições suas e de outros baianos.

No show, que conta com ingressos no valor de R$ 20, o artista que já se apresentou ao lado de músicos como Marcos Suzano e Cacau do Pandeiro, interpreta também versões de nomes como Criolo, Chico Science e Gilberto Gil.

adblock ativo