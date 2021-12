Danilo Caymmi e Nucci participam do Conversa Brasileira

Neste domingo, 9, as 21h, o Programa Conversa Brasileira traz um bate-papo com Danilo Caymmi e Claudio Nucci. Eles vão contar sobre a importância de Tom Jobim e Dorival Caymmi em suas carreira. Tudo isso e muito mais na 103,9 ou acompanhe através do www.atardefm.com.br.

A atração que vai ao ar todos os domingos sempre a partir 21h, traz um papo descontraído do apresentador Antônio Pitta com nomes da MPB. O ouvinte da 103,9 tem a oportunidade de conhecer mais da história do seu artista favorito.

