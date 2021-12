Danilo Caymmi celebra Tom e Dorival em shows no Café Rubi

Danilo Caymmy retorna ao palco do Café-Teatro Rubi para duas apresentações, hoje e amanhã, às 20h30. O cantor e compositor apresentará músicas próprias e passeará pelo repertório musical de seu pai, Dorival, e do maestro Tom Jobim. Seu último show em Salvador foi em 2014, no mesmo palco, ao lado de Cláudio Nucci, para celebrar o centenário de Caymmi.

"É um show muito próximo ao público. Gosto de brincar, sentir a energia. O que passa pela minha cabeça, eu falo. É música com entretenimento e diversão, mas sempre priorizando a qualidade musical e a interpretação, pois todos nós da família Caymmi primamos por isso", disse o cantor em entrevista ao A TARDE.

Danilo ressaltou que gosta desse clima mais intimista, de proximidade com o público. "O espaço do Café-Teatro Rubi é muito agradável e permite esse show mais intimo, com contato com o público, com possibilidade de improvisação. Sou muito forte, ansioso, parto para dentro, não gosto desse negócio de banquinho e violão. Isso não é a minha praia", afirmou.

Violão e flauta

Na apresentação, Danilo Caymmi será acompanhado ao violão por Davi Mello, músico do grupo Noites do Norte. "Ele é um músico que me acompanha há bastante tempo. A gente faz algumas imitações de brincadeira com o público. A gente canta algumas músicas do papai em reggae. Eu imito o Martinho da Vila, ele imita o Ney Matogrosso. Davi é bom de cena. Um grande parceiro", brincou o cantor.

A flauta, que acompanha Danilo desde os seus 15 anos de idade, também será sua parceira de cena.

Danilo Caymmi tem uma relação familiar com Tom Jobim. Trabalhou por anos ao lado de um dos ícones da Bossa Nova. "Ele sempre aprovava minhas interpretações de suas músicas. Tanto que me deu vários solos, enquanto trabalhava com ele, como Samba do Avião e A Felicidade", relembra.

Como forma de homenagear seu mestre e compadre, Danilo lançou, em janeiro deste ano, o álbum Danilo Caymmi Canta Tom Jobim. "O fato de eu ter trabalhado com ele e pela nossa proximidade familiar, permitiu que escolhesse um repertório totalmente afetivo. Com um pouco da certeza de que ele gostaria da maneira que estivesse cantando. Ele sempre aprovava minhas interpretações de suas canções", destacou.

"Talvez seja o melhor disco da minha carreira na parte interpretativa. É um disco muito concentrado. Ele começou com voz e violão, olho no olho do Flávio Mendes, que é o produtor. A partir daí que a gente fez a roupagem toda", explicou.

Canções desse disco, bastante elogiado pela crítica, estão no reportório do show.

Danilo Caymmi / Café-Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel - Av. Sete de Setembro, 1537, Campo Grande (3013-1011) / R$ 100 / Hoje a amanhã, às 20h30

