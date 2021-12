Daniela Tourinho faz show neste segunda

A cantora Daniela Tourinho é atração no happy hour do Shopping Barra nesta segunda-feira, 17. Ela se apresenta na praça de alimentação, às 18 horas, com repertório formado por sucessos da MPB e Samba. O acesso é gratuito.

A programação continua durante a semana. Na terça e quinta, o público pode conferir o projeto Barra In Concert, com a apresentação de Rejane Evangelista, às 19h.

O som do Violino de Jorge Borges é opção para a quarta-feira. A apresentação faz parte do Barra Gourmet & Musical e está marcada para às 18h.

Xis Guerra e Amanda, participante do The Voice Brasil, também se apresentam na quinta-feira, às 18, com repertória que passeia pelo MPB e o reggae.

