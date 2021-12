Daniela reverencia os orixás em tradicional show de início de ano

Dançarinos do Balé Folclórico da Bahia representando arquétipos dos orixás Obaluaê, Iemanjá e Iansã, passistas de escola de samba, participação do grupo de percussão soteropolitano Quabales e até baianas ganhadeiras quebrando ao som do tradicional samba de roda de Itapuã. Foi assim, com esse mix de signos da cultura popular baiana, que a rainha da axé music Daniela Mercury marcou o último dia do Festival Virada Salvador, promovido pela prefeitura da capital baiana durante cinco dias para celebrar a passagem do ano.

O espetáculo cênico em homenagem à dança, que a cantora já anunciava assim antes mesmo de entrar no palco da arena que leva o nome dela, lotou o espaço de 55 mil metros quadrados destinados ao público. Bandeiras do movimento LGBT acenadas em vários locais da Boca do Rio davam o tom de quem decidiu ir à orla de Salvador no primeiro dia do ano.

Já era noite quando o show, historicamente feito no pôr do sol, teve início de fato, com cânticos para Obaluaê, orixá que controla a morte e a saúde e que surgiu dançando para o público ao som de toques de tambor iorubas. Na sequência, em um vestido branco com babados da cintura até o chão, a diva da axé finalmente surgiu nos holofotes, puxando clássicos como Minha jangada vai sair pro mar e Maracangalha, ambas de Dorival Caymmi, para saudar Iemanjá – que, graças ao Balé Folclórico, apareceu no palco com um leque e redes de pesca ao redor do figurino.

Depois, já com um collant em tons de rosa, foi a vez de ela entoar sucessos mais conhecidos da carreira – como Trio Metal, Rapunzel e 'Elétrica – e canções recentes do EP Tri Eletro e a aposta para o Carnaval Banzeiro.

No momento em que o público mais cantou, Iansã surgiu dançando com o iassobá (instrumento sagrado da entidade) nas mãos. Era a deixa para Oyá Tetê, Maimbê Dandá, Ilê Pérola Negra, entre outros hits. "É importante que a gente se reconecte com nossos antepassados, e é isso que vamos fazer aqui para começar o ano com muito axé", afirmou a cantora.

