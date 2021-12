Daniela participa de concerto gratuito em tributo a Villa-Lobos no TCA

A cantora Daniela Mercury participa de um concerto gratuito em homenagem ao compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos na próxima terça-feira, 15, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O evento, que está previsto para iniciar às 20h, tem regência do maestro Carlos Prazeres e terá o gaitista José Staneck como solista.

No momento da apresentação, Daniela cantará cantigas populares rearranjadas por Villa-Lobos nos anos 1930, como “Canção de amor”, “Trenzinho do caipira” e “Se essa rua fosse minha”.

O projeto tem como objetivo aproximar o grande público das obras do compositor. Com conceito musical criado por Carlos Prazeres, o concerto passeará por um Brasil profundo, revisitando as canções do artista.

Na segunda-feira, 14, será realizado o ensaio geral do espetáculo, que será aberto para jovens de escolas públicas e orquestras locais, às 17h.

>> Ensaio aberto:

Villa-Lobos em Movimento

O quê: Ensaio aberto comentado

Quando: 14 de novembro, 17h

Onde: Teatro Castro Alves

Quanto: Gratuito para estudantes e músicos de orquestras de Salvador

>> Apresentação oficial

O quê: Concerto Villa-Lobos em Movimento

Quando: 15 de novembro, 20h

Onde: Teatro Castro Alves

Quanto: Gratuito

Ingressos disponíveis a partir do dia 7 de novembro apenas nas bilheterias do TCA.

