Daniela Mercury vai comandar Forró da Rainha

Daniela Mercury vai realizar a primeira edição do Forró da Rainha no sábado, 30, às 22h, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico. A festa terá abertura de umtrio sanfoneiro e show de encerramento da banda Estakazero.

Além de cantar músicas próprias, Daniela promete homenagear os grandes nomes do gênero, como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dominguinhos e Zé Ramalho.

Os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos na casa de shows, em Vilas do Atlântico, e nos balcões de vendas dos shoppings.

