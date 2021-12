Daniela Mercury se une a grupo para turnê Geração Canibália

"Workshop-show" foi a palavra que Daniela Mercury encontrou para definir o que o público vai encontrar neste domingo, ao entrar no Trapiche Barnabé. Trocando em miúdos, ela quer dizer que a apresentação que fará com o grupo Cabeça de Nós Todos vai promover uma imersão em um "parque de diversões das artes".

"A música vai ser a grande vedete, mas o foco não estará apenas no palco. Todo o espaço será usado como ambiente de performance", explica a cantora, que assumirá o posto de "maestrina".

Sob sua batuta, estarão cerca de 100 artistas. No chão, tête-à-tête com o público, eles terão a tarefa de convidar as pessoas a embarcar em performances de teatro, dança, artes visuais, palhaçaria e o que mais a imaginação mandar. A missão caberá aos grupos Éramos Gays, Soul Transformistas, Terra Brasilis, Pirofagia e Coletivo Duo, além do artista plástico Iuri Sarmento.

Todos esses ingredientes juntos resultam, pois, no projeto Geração Canibália, que surge como um desdobramento de Canibália - este, lançado em 2009, já rendeu CD de estúdio, show, DVD e CD ao vivo, além de clipes e o documentário Sonora Rio-Bahia.

Química - Se no chão haverá lugar para improvisos, no palco principal o público verá um número ensaiado nos mínimos detalhes. É quando Daniela Mercury colocará à prova sua sintonia com a banda formada por Aila Menezes, Mikael Mutti, Leonardo Reis, Emerson Taquari, Sérgio Rocha e Deco Simões.

A química, ela garante, está na mais perfeita harmonia. "Houve uma identidade, um respeito e um carinho tão grandes que me senti muito à vontade com eles. São músicos extraordinários e têm uma energia leve. Me sinto com o espírito do começo da carreira, experimentando coisas novas, como acontecia na Companhia Clic", brinca a cantora.

Onde se lê "coisas novas", leia-se músicas como Alma Feminina, lançada este mês nas rádios, que comemora os 20 anos do lançamento do álbum O Canto da Cidade.

A faixa é fruto de uma troca de figurinhas entre Daniela Mercury e Cabeça de Nós Todos, que desembocou na gravação de 15 faixas. Sei Lá, Tira Onda e Carteira de Estudante também estão entre as representantes do que a cantora prefere chamar de "MPB de rua".

"São músicas muito originais. Não parecem com nada que eu já ouvi", assegura a cantora, que também fará um passeios pelos principais hits de sua carreia. Após o lançamento oficial em Salvador, Geração Canibália segue itinerando Brasil afora. São Paulo e Rio de Janeiro são as próximas paradas.

