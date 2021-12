Daniela Mercury recebe Taís Nader no projeto Pôr-do-Som

Pelo 13º ano seguido Daniela Mercury celebra a chegada do ano novo regado de muita música no Farol da Barra. E no próximo dia 1º, terça-feira, não será diferente.

A partir das 18h, o projeto intitulado Pôr-do-som terá início com a rainha do axé comandando a festa, que nessa edição terá a participação da banda Cabeça de Nós Todos e da cantora Taís Nader, além de artistas circences que farão performances estéticas durante o show.

O público vai pode curtir os sucessos da carreira de Daniela, além de canções compostas em parceria com a banda Cabeça de Nós Todos, que tem previsão de lançamento de um álbum em conjunto para o próximo ano. Canções que farão parte do trabalho, como "Alma Feminina" e "Sei lá", já estão confirmadas no repertório.

Além da participação com a banda, também é esperado um dueto com a cantora Taís Nader, que apresentará algumas canções do seu último disco, O Amor em Movimento.

A entrada para o Pôr-do-som 2013 é gratuita. O evento também será transmitido na íntegra e ao vivo pelo Canal Multishow.

