Daniela Mercury, Margareth e Mariene de Castro animam último dia de festival

O último dia do festival Virada Salvador, que acontece nesta segunda-feira, 1º, na Boca do Rio, vai reunir os shows de três divas baianas - Daniela Mercury, Margareth Menezes e Mariene de Castro - e do sertanejo Danniel Vieira, além do cortejo do Afoxé Filhos de Gandhy.

As apresentações começam às 16h, com os Filhos de Gandhy, seguido pelo show do cantor Daniel Vieira. Em seguida é a vez de Margareth animar baianos e turistas que vão à Arena Daniela Mercury iniciar 2018 ao som de grandes artistas.

Como já é tradição, Daniela Mercury faz jus ao título de rainha do axé e mostra sua mistura de ritmos. Quem finaliza a noite é a sambista Mariene de Castro.

Os portões serão abertos às 15h, quando o público poderá descer na tirolesa e andar na roda gigante instalada no local.

Transmissão ao vivo

Os shows desta segunda são transmitidos pelo canal do Fitdance no YouTube e também pela página do Facebook do Festival.

