Daniela Mercury homenageia Jair Rodrigues em programa

A cantora baiana Daniela Mercury participou de uma homenagem ao cantor Jair Rodrigues, que morreu no início deste mês, em São Paulo, vítima de infarto. Ao lado de Luciana Mello e Jair Oliveira, filhos do artista, eles celebraram o músico no programa Altas Horas, da Globo.

Na atração, Daniela falou sobre a admiração que tem pelo artista: "Sou muito fã do Jair. A gente cantou junto na Bahia. Ele era um trio elétrico sozinho". O programa vai ao ar neste sábado, 24, às 23h14.

