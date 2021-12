Daniela Mercury faz show voz e violão no Domingo do TCA

Daniela Mercury é a atração de fevereiro do projeto Domingo no TCA. A cantora vai apresentar o show "A voz e o violão" no domingo, 28, às 11h, com ingressos a R$ 1 (inteira), que começam a ser vendidos às 9h do dia do evento.

Com a companhia do violão de Alexandre Vargas, Daniela aposta num repertório composto por canções que a consagraram como artista ao longo dos seus 16 álbuns, incluindo algumas composições do seu novo disco: "Vinil Virtual", lançado no fim de 2015. Os fãs terão uma oportunidade de conferir músicas marcantes da carreira da artista, a exemplo de "O Canto da Cidade", "Música de Rua" e "Rosa Negra", numa roupagem acústica e intimista.

Além de revisitar canções já conhecidas do seu próprio repertório, Daniela aproveita a oportunidade também para cantar clássicos do samba e passear por sucessos da MPB, dando sua interpretação a músicas como "Super-Homem - A Canção", de Gilberto Gil, "Como Nossos Pais", de Belchior, "Cálice", de Gilberto Gil e Chico Buarque, entre outras.

