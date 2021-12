Daniela Mercury faz show no centenário de Caymmi

O Farol da Barra será palco do espetáculo que vai homenagear o cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, no próximo dia 30, por ocasião do centenário de nascimento do artista. A apresentação será realizada pela cantora Daniela Mercury, às 20h.

Daniela interpretará, pelo menos, 30 canções em um show acústico que contará com instrumentos como violão, flauta e piano.

O repertório inclui Oração de Mãe Menininha, João Valentão, Coqueiro de Itapuã, Morena do Mar, Retirantes, O Que é Que a Baiana Tem e Samba da Minha Terra.

A apresentação terá a participação de Danilo Caymmi, que cantará oito canções, Virgínia Rodrigues, grupo MP7 e Dani Nascimento.

"A obra de Caymmi consagrou a Bahia no mundo. Tive oportunidade de homenageá-lo no Carnaval com um trio sem cordas, mas essa apresentação é muito mais grandiosa, mais delicada, com arranjos. Tenho certeza de que será emocionante", disse Daniela Mercury.

O evento é uma realização conjunta da prefeitura com a iniciativa privada e demandará recursos de aproximadamente R$ 320 mil. O Itaú é um dos parceiros.

Segundo Guilherme Bellintani, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), a prefeitura terá um gasto irrisório com a apresentação. "Levar a música dele para a população, de maneira gratuita, e com a voz da rainha é uma homenagem à altura de Caymmi", disse.

Caymmi morreu em 2008, no Rio de Janeiro, e deixou canções imortais pela leveza da melodia e principalmente por retratar em suas letras os costumes da Bahia.

Troféu

Durante a coletiva de apresentação do evento, o prefeito ACM Neto anunciou também a retomada oficial do prêmio de música Troféu Caymmi, previsto para depois da Copa do Mundo, e a requalificação da orla de Itapuã, com investimento de R$ 10 milhões.

"As obras começam nos próximos dias", disse. Ainda segundo ele, a previsão é que a prefeitura invista R$ 40 milhões em cultura este ano.

Para o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, a data não poderia passar em branco. "Ele não foi só um grande compositor, foi um dos construtores da imagem da Bahia para o exterior", disse.

