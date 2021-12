Daniela Mercury fará show com Zimbo Trio em SP

Daniela Mercury é uma mulher destemida. Pois aos 47 anos, cinco filhos, mais de duas décadas de carreira, 3 milhões de cópias vendidas apenas de um de seus álbuns, ela decide fazer um anúncio de ordem íntima que pode surpreender os preconceituosos: Daniela Mercury vai cantar ao lado de Amilton Godoy.

O pianista do Zimbo Trio que fez história criando o samba jazz nos anos 60 e colocou Elis Regina no mapa da música brasileira com um suingue explosivo sustentado por ele, pelo baixista Luiz Chaves e pelo baterista Rubinho Barsotti já ensaia com a mulher que levantou as cortinas da axé music quando cantou "O Canto da Cidade", em 1993. Um encontro de certo risco pelas naturezas de seus protagonistas.

Uma análise subjetiva e adiantada diria que Daniela tem de subir a guarda para não se perder nas harmonias habilidosas de Amilton e que Amilton tem de se segurar para não fazer o samba reggae da moça virar samba jazz. "Tenho de tomar cuidado para não descaracterizar o que ela faz", diz Amilton. "Mas eu sempre me descaracterizei mesmo", responde ela.

Ao lado de um pianista de formação erudita como Amilton, a sensação de Daniela não é diferente daquela que vivenciou ao anunciar sua relação afetiva com a jornalista também baiana Malu Verçosa. "Não separo a mulher da artista. Sou livre, e minha música também é livre." Daniela e a atual formação do Zimbo Trio, com Amilton Godoy, o baterista Percio Sápia e o baixista Marinho Andreotti, farão o show de abertura da Virada Cultural de São Paulo, no próximo dia 18, às 18 h, no principal palco da festa, o Julio Prestes.

DANIELA MERCURY E ZIMBO TRIO - Virada Cultural. Show no dia 18/5, às 18 horas, no palco da Praça Julio Prestes. Grátis.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

