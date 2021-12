Daniela Mercury celebra o samba no projeto Pôr do Som

Para Daniela Mercury, completar 50 anos significa alcançar a idade do poder. Logo, é justo que a cantora divida esse sentimento com os fãs da sua produção artística. Por isso, pela 17ª vez, ela sobe ao palco no primeiro dia do ano para comandar o show Pôr do Som.

Na sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2016, às 19h, Daniela levará para a Praça Cayru, no Comércio, um repertório que apresenta as novidades da sua carreira. A baiana conta para A TARDE que dividiu a apresentação em duas partes.



"No primeiro momento, será um show mais delicado, mas muito alegre e emocionante. Na voz e violão, vou trazer algumas canções que apresentei no Teatro Castro Alves, como O Mais Belo dos Belos, Protesto, Deus Lhe Pague, Ilê Pérola Negra, Como Nossos Pais, Cálice e Super-Homem", antecipa.

Ela detalha que algumas das músicas serão acompanhadas por uma percussão acústica. Além disso, para completar os sambas do seu set list e reforçar a homenagem que decidiu fazer para o centenário do gênero musical, Daniela receberá a participação especial da cantora paulista Mariana Aydar.



"Com a querida e talentosa Mariana vou homenagear o samba com canções do seu e do meu repertório. Vamos começar o ano juntas", afirma.

Para ela, o projeto Pôr do Som valoriza a cultura da cidade, do Estado e do País. "E, obviamente, mostra que o axé tem lindas canções. Criei um espaço para a MPB e para a diversidade musical", opina.

Autoria musical

A segunda parte do Pôr do Som será baseada no repertório do novo CD de Daniela: Vinil Virtual. Essa será a primeira vez em que ela apresentará ao vivo algumas dessas canções.

"Esse disco representa uma afirmação bem interessante. É um momento de exuberar. A gente vai ganhando mais sabedoria, coragem para fazer e também mais segurança. É o momento de expressar", explica sobre a decisão de gravar um disco 100% autoral.



Por isso, serão cantadas no show novas músicas como Maria Casaria, Alegria e Lamento, De Deus, De Alah, De Gilberto Gil e Rainha do Axé. "Quando a moda não muda, eu mudo. Então, quando tudo muda, canto o que considero eterno", resume.

