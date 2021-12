Daniela Mercury arrasta multidão no fechamento do carnaval em SP

A cantora Daniela Mercury já arrasta uma multidão na Rua da Consolação, no centro da capital paulista, neste domingo, 10. O bloco Pipoca da Rainha deve reunir 1 milhão de foliões, segundo os organizadores. Daniela Mercury tradicionalmente encerra a folia no pós-carnaval de São Paulo.

E iniciou a apresentação em tom político. "Está proibido o carnaval neste país tropical", cantava enquanto o público gritava "Ele não", em crítica ao presidente Jair Bolsonaro.

Saal Alves, de 24 anos, estava com um paletó com notas de dinheiro saindo de todos os bolsos. "Sou o presidente corrupto. Ao contrário do que dizem, o carnaval não é só baderna. É sobretudo uma manifestação cultural e política", disse.

