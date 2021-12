Daniela e Zélia Duncan comemoram Dia do Samba no Pelô

O Dia Nacional do Samba, celebrado nesta sexta-feira, 2, terá show especial das cantoras Daniela Mercury e Zélia Duncan na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. O evento será gratuito e terá início às 19h.

Para a ocasião, a "Rainha Má", Daniela Mercury, promete agitar o público com uma apresentação pra lá de especial no espetáculo. Já Zélia Duncan, levará ao palco o show baseado no seu novo disco intitulado "Antes do Mundo Acabar". No álbum, a cantora traz composições inéditas próprias e com parceiros.

Artistas como Juliana Ribeiro, Claudete Macedo, Nelson Rufino, Gerônimo e Raimundo Sodré também integram a grade de atrações do evento.

adblock ativo