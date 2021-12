A cantora Daniela Mercury apresenta neste domingo, 4, às 19 horas, no Farol da Barra, em Salvador, o show Daniela canta Caymmi. O evento é em homenagem ao centenário do mestre baiano Dorival Caymmi, comemorado no úiltimo dia 30.

Na ocasião, a artista cantará 30 canções do compositor, incluindo os sucessos O que é que a baina tem? e Maracangalha.

O evento, que aconteceria na última quarta, 30, foi adiado em virtude dos fortes ventos no local, tornando "impossível" a apresentação ao ar livre, como explicou o prefeito de Salvador, ACM Neto, em seu perfil no Facebook. "Era impossível garantir a segurança com ventos tão fortes", escreveu.

O show, gratuito e que terá duração de três horas, contará ainda com as participações de Danilo Caymmi, filho de Dorival, de Virgínia Rodrigues, do grupo vocal MP7, e da cantora Dani Nascimento.

<GALERIA ID=19162/>

Música Maracangalha, de Dorival Caymmi

Da Redação Daniela canta Caymmi será neste domingo na Barra

adblock ativo