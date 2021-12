Daniel Boaventura se apresenta no TCA; "Fico muito feliz"

Paixão é de se viver, de se mergulhar: é nisto que crê Daniel Boaventura, ator de teatro e de televisão e cantor, profissão à qual tem se dedicado cada vez mais.

Nesta sexta, 9, e sábado, 10, às 21 horas, o artista retorna a Salvador, sua terra natal, para duas apresentações no Teatro Castro Alves (Campo Grande). No repertório estão canções de seu disco mais recente, One More Kiss, lançado pela Sony.

O sucesso como cantor pode ser medido - dentre outras formas - pela bilheteria dos últimos shows na capital baiana: em todos eles, os ingressos estavam esgotados.

"Vejo com extremo orgulho, fico muito feliz em poder fazer um plano de turnê e saber que em Salvador vai ser maravilhoso. Sem querer parecer saudosista, é onde eu nasci e fui criado, e que bom que eu pude sempre voltar e ser bem acolhido pelo público baiano", Daniel conta.

O número crescente de shows tem feito com que o artista quase não tenha tempo de se dedicar a outras artes além da música. "No ano passado tive que negar três convites para atuar e cantar em musicais. Foram eles que solidificaram minha carreira, dizer não é muito difícil", ele conta.

Setlist

Apesar do novo disco trazer canções em inglês, Daniel resgata, especialmente para o show, faixas de seu repertório italiano, como Dio Come Ti Amo, Io Che Non Vivo Senza Te e Mambo Italiano.

Do disco novo, Daniel investe em canções como Feelings, de Morris Albert, e um bloco de canções de Frank Sinatra: The Lady is a Tramp, My Way, e Fly Me To The Moon, esta última de seu repertório antigo.

Entram também no setlist das apresentações uma versão cheia de swing de Sittin' On The Dock Of The Bay, de Otis Redding, e I Wanna Be Where You Are, que ficou conhecida mundo afora na voz de Michael Jackson.

No repertório está ainda a canção One More Kiss, que empresta seu nome ao disco. Escrita por Vangelis e Don Percival, a faixa está na trilha do filme Blade Runner, de 1982.

