Daniel Boaventura mostra prévia do novo DVD no TCA

Quando pisou num palco como cantor pela primeira vez, sem a proteção de algum personagem, o baiano Daniel Boaventura sentiu que estava mais exposto. O ano era 2009 e ele já trazia no currículo uma vasta experiência em musicais, espetáculos e novelas. No entanto, ainda assim o nervosismo decidiu falar alto.

Sábado, 30, e domingo, 1º, respectivamente às 21 e 20 horas, na sala principal do Teatro Castro Alves, Daniel mostra para o público local como superou seus desafios no lançamento da turnê intitulada Your Song 2016. O show marca o pontapé dos preparativos do novo DVD do ator e cantor baiano.

Em entrevista para A TARDE, ele explica que, na verdade, as apresentações são uma espécie de prévia do que virá por aí nos seu próximos projetos.

"Gosto muito de testar músicas quando vou para Salvador. Primeiro, porque é minha terra natal. É o lugar onde comecei a cantar. É a cidade que, literalmente, me deu regra e compasso. Amo minha terra. Erra quem pensa que a música baiana se resume ao axé".

Para Daniel, já que os baianos têm um ouvido universal, algumas canções ele toca primeiro na cidade para saber como será a reação do público. A partir daí, novos caminhos musicais são decididos.

Depois de um bem sucedido show no Réveillon 2015/2016 do Yacht Clube da Bahia, o cantor afirma que decidiu apostar novamente em recortes dessa experiência na nova turnê.

Mix musical

O repertório dos shows de Your Song 2016 reúne uma mistura de canções que é típica da trajetória de Daniel Boaventura. Ele, que ganhou projeção local na montagem do musical Os Cafajestes (1994), já interpretou personagens de destaque em espetáculos como Chicago, Evita e A Família Addams.

Daniel investe num set list que conecta clássicos internacionais, como New York, New York e The Lady Is A Tramp, a sucessos de compositores brasileiros, como Tim Maia e Roberto Carlos. Ele promete, por exemplo, uma nova versão para Descobridor dos Sete Mares. Da produção de Roberto, estão programadas as canções Olha, Como Vai Você e Como é Grande Meu Amor Por Você.



"O meu pianista, que é paulistano, resolveu colocar uma pegada ijexá em O Meu Sangue Por Você, de Sidney Magal. Deu certo. Ficou muito gostosa a releitura. Como disse, sempre gosto de tentar uma coisa diferente em Salvador".

Além disso, ele também incluiu músicas de artistas contemporâneos como Robin Thicke (Blurred Lines), Maroon 5 (Sugar) e Bruno Mars (Locked Out Of Heaven). A música Besame Mucho, gravada por Daniel para a trilha sonora de Êta Mundo Bom!, folhetim das 18 horas na Rede Globo, também será cantada por ele.



Após o lançamento de três álbuns (Songs 4 You, Italiano e One More Kiss), uma coletânea (Daniel Boaventura: Novelas) e dois DVDs (Daniel Boaventura: Ao Vivo e Your Song) , ele se programa para lançar mais um produto musical com as experiências dessa turnê.

Passo mexicano

No ano passado, Daniel teve uma boa experiência no México. Ele fez três apresentações no Teatro Metropolitán, na Cidade do México, e em todas elas a casa estava lotada.



Ele afirma que foi bem aceito no País e que os seus dois últimos trabalhos lançados por lá foram bem acolhidos pelo público mexicano. Daniel acredita que a energia positiva e forte interação nos show é um dos pontos altos para ele.

"A minha intenção é expandir o máximo que eu puder os meus horizonte musicais. Acho que levar o trabalho para fora do Brasil faz parte de toda essa viagem. Mas, acredito que levar para fora não significa deixar meu País", afirma.



"Volto para Salvador com essa bagagem e esse resultado. Mas, um show, seja ele em qualquer lugar, é sempre uma corda bamba sem rede".

