Daniel Boaventura lança registro de show em DVD e CD duplo

Do teatro às paradas musicais. O baiano Daniel Boaventura consolida a carreira fonográfica com edição em CD duplo e DVD do seu primeiro registro ao vivo de show. Para quem estava acostumado a ver a imagem do rapaz circular em novelas e séries da Rede Globo, agora terá de se acostumar cada vez mais com o seu intenso e grave timbre nas rádios.

O artista gravou as mídias no show da turnê Songs 4 U, realizado no Teatro Bradesco, em outubro do ano passado, na capital paulista, e quase um ano depois lançou suas produções.

Eclético, ele apresenta 25 standards da música internacional, como as clássicas composições She, de Charles Aznavour, El Dia Que Me Quieras, de Carlos Gardel, e outras famosas norte-americanas, como Can't Take My Eyes of You e New York, New York (ambas gravadas por Frank Sinatra).

Em All I Ask Of You, a cantora sertaneja Paula Fernandes interpreta a faixa, junto a Boaventura. A outra participação especial fica por conta de Paula Capovilha, nos extras do DVD.

O disco

O disco 1, Dinner, prioriza os sucessos mais românticos, de tons mais íntimos e aconchegantes, com direito a música inédita. Já no segundo, Party, Daniel Boaventura dá voz a temas mais dançantes, em clima de festa, com canções imortalizadas pelo grupo Boys Town Gang, pelo cantor Barry White e também o grupo ABBA.

Todo o repertório dos CDs está no DVD, em ordem exata no roteiro do show, que foi produzido por Guto Graça Mello.

Televisão

Com a carreira iniciada na adolescência, vivida em Salvador, foram 25 anos como cantor "anônimo", até Daniel ser reconhecido nacionalmente, ultrapassando as fronteiras da cena local soteropolitana.

A dedicação ao teatro e à consequente carreira televisiva - em novelas e séries - afastou Daniel Boaventura do ofício de cantor até 2009, quando lançou um álbum em inglês.

Para quem não se lembra, na televisão o baiano estreou em 1998, com o personagem Zico, na novela Hilda Furacão. Mais tarde, encarou Laços de Família, Kubanacan, Senhora do Destino e Passione, entre outras. Atualmente, está na pele do cara de pau Nenê, em Guerra dos Sexos. E tem mais: séries como Você Decide, Malhação, A Grande Família, As Brasileiras; e também os filmes Três Histórias da Bahia e Coisa de Mulher. Não se pode negar que Daniel Boaventura encarna um conceito de artista multímídia.

