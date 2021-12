Daniel Boaventura lança novo DVD em Salvador

O ator e cantor baiano Daniel Boaventura lança novo DVD "Daniel Boaventura Ao Vivo no México" no Teatro Castro Alves, em Salvador, nos dias 08 e 09 de junho, sexta e sábado, às 21h. O show que apresentou no Teatro Metropolitán, na Cidade do México, em outubro de 2017, deu origem a ao seu novo projeto.

Entre os destaques, estão referências à Frank Sinatra, ao duo Charles & Eddie e The Clash. Boaventura embarca na língua espanhola com “Sway”, aqui em uma versão metade em inglês e metade em espanhol, seguida pelos clássicos “Corazón Partio”, “La Barca” e “Besame Mucho”.

Para homenagear o álbum de Frank Sinatra e Tom Jobim que completou cinco décadas em 2017, Boaventura convidou o neto do poeta, Daniel Jobim, para dividir o palco em “The Girl From Ipanema/ Garota de Ipanema” e “Wave”.

SERVIÇO

Local: SALA PRINCIPAL do TCA.

Data: 08 e 09/06/2018 às 21h.

Ingressos:

A a P - R$150 (inteira) e R$75 (meia)

Z7 a Z11 - R$90 (inteira) e R$45 (meia)

Q a Z6 - R$120 (inteira) e R$60 (meia)

Compra:

Bilheteria do TCA

Sacs dos shoppings Barra e Bela Vista

Site Ingresso Rápido

