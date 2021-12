Daniel Boaventura lança DVD Your Song no TCA

Consagrado nos palcos graças às suas performances em musicais, tanto quanto na teledramaturgia brasileira, Daniel Boaventura dá mais um passo na sua carreira como cantor. Trazendo clássicos do pop tradicional, o artista baiano retorna a Salvador para o lançamento de Your Song, seu novo CD, DVD e Blu-Ray, gravado ano passado no Rio de Janeiro. O show acontece na sala principal do Teatro Castro Alves, nesta sexta, 8, e sábado, 9, às 21 horas.

Em sua trajetória como músico, Daniel Boaventura é conhecido por interpretar canções em idiomas estrangeiros, como o inglês e o italiano. Em Your Song, o repertório continua majoritariamente internacional, porém, desta vez o artista também traz arranjos novos para três sucessos de Roberto Carlos.

Dentre as escolhas de Boaventura para o repertório, estão presentes composições como The Lady Is A Tramp, Perhaps, Perhaps, Perhaps e Your Song (que dá título ao DVD e show). Quanto às músicas de Roberto Carlos - Como Vai Você, Olha e Como é Grande O Meu Amor Por Você -, ele resolveu pedir auxílio de especialistas para poder estudar a obra do cantor e escolher as faixas.

Sucesso no México

Aliás, homenagear O Rei foi por questão de admiração à sua música e também afinidade com o estilo do crooner - cantor cujas músicas são baladas populares, e que é acompanhado por uma big band. "Foi um desafio e um exercício para mim cantar a música do Roberto, que, por causa do apelo popular, parece fácil, mas, que na verdade, não é", confessa o artista.

A intenção de Daniel Boaventura com o seu novo projeto é alcançar e se fixar no mercado internacional. Seu primeiro DVD, Daniel Boaventura - Ao Vivo, teve uma aceitação surpreendente no México: "O mercado fonográfico mexicano é quase 50% do share latino-americano, então, foi superimportante ter alcançado esse público no primeiro DVD". Já o novo DVD vem como resposta a essa empatia e identificação que aconteceu lá fora. "O segundo DVD tem um peso internacional", afirma.

Em Your Song, Daniel Boaventura faz duetos com Filippa Giordano, cantora lírica italiana, Kiara Sasso, carioca que, assim como Boaventura, despontou em musicais, e Carlos Rivera, jovem astro da música mexicana.

O DVD será lançado quase que simultaneamente no Brasil, em Portugal e no México: após os shows aqui em Salvador, o artista estará no dia 11 no México para divulgar seu novo trabalho.

Multiartista

Na reta final de Tapas e Beijos, a recente estreia na websérie O Incrível SuperÔnix, do GShow, e o lançamento de Your Song, Daniel Boaventura se diz bastante satisfeito e realizado, pois esses, de acordo com o ator, cantor e músico, são momentos muito felizes e que, apesar de cada um dos projetos demandarem uma atenção especial, todos vêm se concretizando harmoniosamente.



Ouça Daniel Boaventura cantando "Song for You":

Lorena Morgana Daniel Boaventura lança DVD Your Song no TCA

