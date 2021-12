Daniel Boaventura lança DVD em Salvador

O ator e cantor Daniel Boaventura volta a Salvador no dia 14 de julho para lançamento do primeiro DVD, intitulado Daniel Boaventura Ao Vivo. A apresentação, ocorre às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA). A entrada custa R$ 100 (inteira) - fias A a P e R$80,00 (inteira) - filas Q a Z1. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias do TCA e SACs Barra e Iguatemi.

No palco, Boaventura passeia por standards da música norte-americana, com releituras de sucessos que marcaram época nas vozes de Frank Sinatra, Louie Prima, Frankie Valli, Joe Cocker, Sammy Davis Jr., Elvis Presley, Barry White e Abba. O artista também relembra canções italianas como Champagne, Amore Scusami e Mambo Italiano. O show tem apoio da Rádio A TARDE FM, empresa do Grupo A TARDE.

