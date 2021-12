Daniel Boaventura apresenta novo repertório em show no TCA

Sucesso em todas as passagens por Salvador, com todos os shows com ingressos esgotados, Daniel Boaventura retorna à cidade para apresentar repertório de standards americanos.

O cantor e ator lança seu mais novo trabalho musical, o CD One More Kiss, gravado pela Sony Music. Os shows acontecem nos dias 9 e 10 de maio, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA e SACs Barra e Bela Vista a R$ 120 (filas A a P), R$ 100 (Q a Z) e R$ 80 (Z1 a Z11).

