Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem show comemorativo em Salvador

Os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá apresentam domingo, 27, a turnê para comemorar os 30 anos de lançamento dos discos “Dois” e “Que País é Este”, da banda Legião Urbana, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos variam entre R$ 240 e R$ 120, e estão à venda na bilheteria do teatro, pelo site e nos SACs do Shopping Bela Vista e do Shopping Barra.

No Palco vai ter a presença de André Frateschi, nos vocais; Lucas Vasconcellos, na guitarra e violão; Roberto Pollo nos teclados e programações, e Mauro Berman no baixo, que também é o diretor musical do show.

Os álbuns têm canções famosas, como "Tempo Perdido”, “Que País é Este”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Cabloco”.

