Cyntia Ribeiro canta Tom Jobim em show nessa quinta

A trajetória do artista Tom Jobim será tema do show realizado pela cantora Cyntia Rocha, nesta quinta-feira, 27, a partir das 20h na Varanda do Teatro Sesi no Rio Vermelho.

A apresentação contará com Márcio Melgaço no piano, Rafael Palmeira na bateria, Marcos Bezerra no violão e Léo Rocha, responsável pela direção musical, no contrabaixo. No repertório grandes clássicos memoráveis como "Garota de Ipanema", "Corcovado", "Insensatez", "Samba de Uma Nota Só" e "Chega de Saudade" serão apresentados.

Os ingressos para a apresentação custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro.

