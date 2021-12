Cyndi Lauper e Adam Lambert vão gravar dueto de Mad World

A dupla já havia trabalhado em uma versão ao vivo da música do Tears for Fears para ajudar as instituições de caridade de Cyndi, mas agora, eles estão prontos para fazer uma versão de estúdio mais elaborada.



"Adam e Cyndi conversaram e viram que querem gravar seu dueto de 'Mad World' no estúdio", uma fonte disse ao site de notícias de Music Diary.



A primeira vez que a dupla cantou a música junto foi no 'Cyndi Lauper & Friends: Home for the Holidays', em Nova York, durante o Natal.



À frente de sua colaboração, Adam disse: "Eu não posso acreditar que ela me pediu para fazer isso. Isso é incrível!".



'Mad World' foi originalmente gravado em 1982 e ficou no topo das paradas na época.

