Curumin e Cidadão Instigado são destaques do Lado BA

Salvador vai sediar mais uma edição do Festival Lado BA, que traz à capital baiana nomes da música contemporânea brasileira como Curumin, Cidadão Instigado e Orquestra Contemporânea de Olinda, mesclando atrações do cenário alternativo local como Bemba Trio e Rádio Mundi. Os shows acontecem sexta, 9, e sábado, 10, no Cine-Teatro Solar Boa Vista, em Brotas, sempre a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), para cada dia do festival.

No primeiro dia, a programação tem como destaque o paulista Curumin, músico com sólida carreira na Europa e nos Estados Unidos. A noite ainda vai contar com a apresentação do duo brasileiro/argentino Finlândia, que mistura elementos da música eletrônica com ritmos tradicionais dos dois países, como tango, milonga, baião e ciranda. As bandas Bemba Trio e Radio mundi completam a grade da sexta-feira.

No sábado, 10, a noite será animada pela banda Cidadão Instigado, grupo formado por cearenses radicados em São Paulo e liderado por Fernando Catatau, que tem como influências Otto, Céu, Arnaldo Antunes, Siba, Vanessa da Mata e Karina Buhr. Também se apresenta a Orquestra Contemporânea de Olinda, atualizando para o mundo tradicionais sons pernambucanos como o frevo.

Fecham a programação do último dia do Lado BA a baiana Coletivo di Tambor, grupo idealizado pelo percussionista Mamá Soares que tem a percussão como base, misturando ritmos globalizados como o drum and bass com sonoridades baianas como o samba e ijexá, e a sanfoneira Lívia Mattos, artista que faz parte da banda do cantor Chico César.

adblock ativo