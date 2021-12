Curtas-metragens ilustram novo álbum do U2 lançado no iTunes

Artistas urbanos ficarão responsáveis por ilustrar com curtas-metragens as 11 músicas do novo álbum do U2. O projeto do álbum "Songs of Innocence", denominado " "U2: Films of Innocence", será lançado em 9 de dezembro pelo iTunes, onde o álbum foi lançado gratuitamente durante a divulgação do iPhone 6.

Os curtas serão dirigidos por Jefferson Hack e contarão com a participação de Oliver Jeffers, Robin Rhode, D×Face, Mode 2, Chloe Early, Ganzeer, Vhils, Maser, ROA, DALeast e Todd James.

