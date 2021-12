Curta temporada de Eric Assmar no Pelô

Expoente do blues rock baiano, Eric Assmar se apresenta em curta temporada de shows no Pelourinho, que antecedem tour pelo Sudeste do Brasil.

A temporada Eric Assmar Trio no Pelô acontece neste sábado, 5, no Largo Quincas Berro D'Água, e no dia 11 (sexta-feira), no Largo Pedro Archanjo. Nos dois dias, os shows começam às 21 horas e a entrada é franca.

Com sua banda, o músico segue apresentando o repertório do seu primeiro disco, Eric Assmar Trio, lançado em 2012 e gravado ao vivo no estúdio Em Transe.

