Curso de instrumentos é oferecido na Cidade do Saber

Setenta e duas vagas estão disponíveis no Conservatório de Música Sinfônica da Cidade do Saber, em Camaçari, para quem está interessado em aprofundar o aprendizado em algum instrumento. As inscrições estarão abertas a partir da segunda-feira, 26, e encerram na sexta-feira, 30, para cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, saxofone, clarinete, flauta, trombone, trompa, trompete, tuba e percussão. O curso é gratuito.

São 46 vagas distribuídas para o turno matutino e 26 para o vespertino. Quem desejar se inscrever irá passar por um teste de habilidade no instrumento escolhido que será realizado nos horários de 8h às 12h ou das 13h às 17h.

O resultado será anunciado na hora e o candidato poderá efetuar a matrícula no mesmo dia, caso seja aprovado. São necessários o RG, CPF, comprovante de residência e atestado de matrícula escolar. As aulas terão início no dia 23 de fevereiro.

