Cultura angolana será tema de evento nesta sexta em Nazaré

A cultura angolana será celebrada nesta sexta-feira, 7, através do evento “Angola 70” que acontecerá a partir das 16h30 na Casa da Angola, localizada na Praça dos Veteranos, no bairro de Nazaré. Com o tema “Antologia da Música angolana 1968-1978”, a programação com entrada gratuita é uma parceria Goethe-Institut Salvador com a Casa de Angola na Bahia e será mediada pelo diretor da casa, Benjamin Sabby

Na ocasião acontecerá um bate papo com os Dj’s que se dedicam à investigação da música de origem africana, Samy Ben Redjeb, da Tunísia e Fabio Lima Angola, que falarão da trajetória e influência da música angolana no Brasil e ainda tocarão um set especial, com canções escolhidas especialmente para o momento, e uma exposição com acervos da gravadora alemã Analog Africa, fundada em 2006 por Samy Bem Redjeb completará as atividades.

