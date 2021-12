Culinária Musical estreia casa nova no próximo sábado

O Culinária Musical estreia casa nova no feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A partir do próximo sábado, 8, das 12h às 17h, o evento será realizado no restaurante Jardim das Delícias, situado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

O samba do grupo Partido Afro e a cantora Carla Gentil estão entre as atrações do Culinária, que contará ainda com desfile de moda. A entrada custa R$ 15 e o prato individual (uma anduzada do afrochef Jorge Whashington) R$ 30.

