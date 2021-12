Cruz das Almas sedia Festival Recôncavo Rock Pop

A cidade de Cruz das Almas sedia, nos dias 30 e 31 de março, o Festival Recôncavo Rock Pop, que vai contar com shows de bandas baianas, entre elas Cascadura. Além da parte musical, o evento conta com exposições e apresentações culturais de grupos tradicionais. A abertura acontece às 14h do dia 30, com o lançamento das exposições dos artistas plásticos Dina Garcia e Jurandir Negão.

A programação musical começa às 18h, com os shows das bandas Blefe, Infusa, The Gins! e Os Filhos de Seu Rock. Já o domingo começa às 9h, com os grupos culturais Samba de Enxada, Samba do Machucador e Levada da Zabumba, além de Genivan de Leda apresentando Castro Alves Romântico.

À noite, também a partir das 18h, acontecem os shows das bandas Mang Mama e Nove Meia Nove. Finalizando o Festival, a banda Cascadura, em turnê de seu quinto álbum, Aleluia, apresenta o trabalho que, em mais de duas décadas, a coloca como um dos principais nomes da história do rock da Bahia. Os shows acontecem na Praça Multiuso de Cruz das Almas e são gratuitos.

adblock ativo