Cruz das Almas ganha nova festa junina

Um dos festejos juninos mais tradicionais da Bahia, o São João de Cruz das Almas, ganhou uma nova festa: o Forroça. O evento será realizado nos dias 22 e 23 de junho, a partir das 14 horas, na Fazenda Cabana do Bosque, em substituição ao Forró do Bosque.

No primeiro dia de show, Jorge e Mateus, Mastruz com Leite, Israel Novaes, Tomate, Flávio José e Pablo garantem a animação. Já no segundo dia, as bandas Magníficos, Harmonia do Samba, Timbalada, Cavaleiros do Forró e a dupla Matheus e Kauan agitam o público.

Os ingressos variam de R$ 120 a R$ 565 (passaporte) e podem ser comprados em balcões de ingresso e na própria cidade de Cruz das Almas, a 146 km de Salvador.

