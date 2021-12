Cristiano Araújo terá álbum póstumo com dez músicas inéditas

Dez músicas inéditas deixadas pelo cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro há um mês, em Goiás - que também vitimou a namorada dele Allana Moraes - , darão origem a álbum póstumo do artista. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do sertanejo.

Entre as canções que farão parte do novo trabalho está "Balada Prime", música que apresentou aos fãs em seu último show, na cidade de Itumbiara (GO), poucas horas antes do acidente.

O álbum póstumo ainda não tem título e data de lançamento definidos.

Homenagens

Querido entre os amigos, Cristiano Araújo também foi lembrado em novas composições. O cantor Gabriel Gava compôs - no mesmo dia do acidente - a música "Amo Até no Céu", em homenagem ao cantor e a Allana. A canção ainda contou com a participação de Gusttavo Lima, Lucas Lucco e Israel Novaes.

Outra homenagem foi a canção "Ninguém Vai Esquecer", gravada por Gabriel Willie, Dan Lellis e Fernando Maia.

Artistas que haviam feito parcerias com o sertanejo também lançaram seus trabalhos como forma de prestar uma homenagem ao momento.

A baiana Mari Antunes, da banda Babado Novo, lançou "Confesso". Nas imagens, ela e Cristiano aparecem em clima descontraído.

Outra cantora que lançou um vídeoclipe em parceria com o artista foi a cantora Mel Lima. Assista!

