Cristiano Araújo sofre acidente; namorada do cantor morreu

O cantor Cristiano Araújo - que se apresentou nesta segunda-feira, 22, no São João do Pelourinho (Salvador) - sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quarta-feira, 24, na BR-153, no km 613, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás.

Ele voltava de um show em Itumbiara (a 200 km de Goiânia) quando o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da cidade. No acidente, a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, que estava com ele, acabou morrendo no local, segundo o comunicado publicado na página do cantor no Instagram.

Além de Cristiano e a namorada, estavam no veículo o empresário dele Victor Leonardo e o segurança Ronaldo Ribeiro, "que dirigia o veículo, uma Land Rover", ainda de acordo com o comunicado. Ambos sofreram ferimentos leves e passam bem.

O sertanejo, no entanto, está em estado grave. Ele, que está sedado, foi levado inicialmente para o Hospital Municipal de Morrinhos, mas, logo em seguida, transferido para Goiana, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.

Se despedindo da Bahia, na última segunda, 22, Cristiano publicou em sua página no Instagram uma foto, ao lado da namorada, com uma mensagem dizendo que estava partindo da Bahia com destino a Itumbiara, onde fez show no final desta terça, 23, e início da madrugada de hoje.

Veja comentários dos fãs, na postagem feita pelo artista, após o acidente.

Encerrando os trabalhos aqui em salvador com minha flor...🌷 Agora simbora pro Goiás que amanhã a festa será em Itumbiara-GO ! #Bahia #saojoao #partiu #Goias Uma foto publicada por Cristiano Araújo (@cristianoaraujo) em Jun 22, 2015 às 10:04 PDT

