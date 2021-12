Cristiano Araújo é convidado para o Ensaio de Léo Santana

O cantor sertanejo Cristiano Araújo será o primeiro convidado do Ensaio de Verão de Léo Santana. O show, que acontecerá na quarta-feira, 17, no Paddock Eventos, começará às 22h. O valor do ingresso é R$ 50 (pista-meia) e R$ 90 (camarote-meia).

O convite foi feito no início do mês, quando os cantores participaram do programa Altas Horas, na Globo. Cristiano e Léo vão cantar juntos sucessos do sertanejo, como "Maus Bocados" e "Mente Pra Mim".

