Criolo traz de volta show do álbum Nó na Orelha

Criolo fala com voz doce. Seu tom tranquilo destoa do esperado para o artista do disco Nó na Orelha, recheado de metáforas lancinantes sobre a realidade brasileira. "Eu não desisto do ser humano", declara com firmeza, quando questionado sobre como encara os próximos anos.

Nessa sexta-feira, 11, Criolo volta a apresentar o álbum em Salvador, no Bahia Café Hall. Em fevereiro do ano passado, quando trouxe o Nó na Orelha pela primeira vez, ele lotou a Concha Acústica do Teatro Castro Alves e fez a plateia cantar em coro.

"Algumas coisas mudaram no show de um ano e meio para cá", diz, sem adiantar mais detalhes.

Outras atrações

O evento também contará com a banda californiana Groundation e a cantora Reemah, das Ilhas Virgens. A história já é conhecida. Cansado de tentar ganhar a vida com a carreira musical, Criolo decidiu dar seu último sopro antes de deixar os palcos. A ideia era gravar um CD para compilar as canções e os raps guardados na gaveta.

"A princípio Nó na Orelha não ia existir. Eram músicas que ficariam para mim e para a minha família", conta. A parceria com Marcelo Cabral e Daniel Ganjaman, produtores do CD e dos shows, ajudou a clarear as ideias e mudar os rumos do projeto.

O cantor aproveitou o encontro oportuno para lapidar as dez faixas que tinha na cabeça. "Pela primeira vez, eu tive dois músicos ao meu lado para tentar transformar em algo real as canções que estavam bagunçadas".

Rap

O exercício da composição começou muito cedo. Aos 12 anos, o guri já arriscava seus próprios raps. O canto falado foi a praia do MC Criolo Doido por mais de 25 anos. A canção só chegou bem mais tarde, junto com a proposta mais versátil que Nó na Orelha esbanja aos quatro ventos.

Intuição é a palavra chave do seu processo de criação. As melodias, os arranjos e as letras são desenhados ao mesmo tempo na cabeça do músico. "O texto e a música vêm juntos, foi assim em Bogotá, Freguês da Meia Noite, todas as minhas canções".

Segundo ele, faltou apoio para construir algo que tocasse outros estilos no primeiro disco, Ainda Há Tempo (2006) - mais voltado para o rap.

"Naquela época algumas pessoas não tinham muito interesse em se aproximar", diz. "Tanto que os instrumentais que eu tenho no CD são cortesias de gente que me presenteou".

