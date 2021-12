Criolo lança Convoque Seu Buda no Wet'n Wild

Ele já vendeu roupa de porta em porta, trabalhou 12 anos como educador, começou a atuar na música em 1987, é criador da Rinha dos MC', tem três álbuns e dois DVD's lançados, faz turnês pelo Brasil e pela Europa e, recentemente, dividiu o palco com Ivete Sangalo em shows pelo País em homenagem a Tim Maia.



Agora, Kleber Cavalcante Gomes, o Criolo, chega a Salvador para apresentar sua nova turnê, Convoque seu Buda, amanhã, no Wet'n Wild.



O show de abertura é de Lau Fernandes, sobrinho de Saulo, que também é uma das atrações da noite e mostra as canções do novo trabalho, batizado de Baiuno.

Trabalho de formiga

Apesar de só ter alcançado popularidade nacional a partir do segundo álbum, Nó na Orelha, de 2011 (o primeiro foi Ainda Há Tempo, em 2006), os quase 30 anos de estrada de Criolo parecem não abalar suas estruturas.



Paulista, de origem humilde, de poucas palavras porque "falar demais chiclete azeda", dono de uma voz serena, ele acredita que o show com Saulo será mais uma experiência enriquecedora em sua vida.

"Acho que é plural, não penso como estratégia para aumentar meu público. E sim poder me permitir viver essa experiência de humildemente pedir licença e cantar minhas músicas. Pessoas que nunca escutaram uma canção minha, é uma honra, porque somos formiguinhas e vamos devagarinho fazendo nossa caminhada", diz.



Criolo encarou a maior plateia de sua carreira durante a turnê ao lado de Ivete Sangalo, no projeto Nivea Viva Tim Maia. Por causa dos efeitos da chuva em maio, o show em Salvador foi cancelado, mas será remarcado, de acordo com o site do evento.

Crítica social



Convoque Seu Buda, lançado em novembro de 2014 e produzido por Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral, não decepciona e mostra agora um observador da realidade, um cronista dos tempos atuais.



A forte crítica social das letras de rap se misturam a outros estilos, como o samba, afrobeat e reggae, tal como em Nó na Orelha. Está tudo lá: rolezinhos em shoppings, indústria imobiliária, armamento, ativismo de sofá, consumismo, ideologias, luta de classes.



Aliado à excelente produção musical, às composições fortes e à legitimação de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento, diluir o rap em outros ritmos talvez seja um dos grandes méritos de Criolo.



Historicamente marginalizado, o movimento hip hop, na opinião do cantor, existe e se reafirma independentemente das críticas.

"O rap dialoga com todo mundo. A arte, a música, não tem nenhuma barreira. A música é feito uma brisa, vai indo, quem tiver no meio do caminho vai sentindo essa brisa no rosto", divaga. "Não é uma construção com o olhar preocupado com quais espaços vamos conquistar ou o quanto famosos devemos ficar. Mas o quanto de força nosso coração tem e como a gente vai dividir esse amor com as pessoas", diz.

adblock ativo