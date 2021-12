Criolo fará show na Concha Acústica em agosto

O cantor e rapper Criolo fará show do novo disco "Ainda Há Tempo" no dia 14 de agosto, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Criolo anunciou a novidade em sua conta do Instagram. "Finalmente, Salvador! Dia 14 de agosto na Concha Acústica tem show de lançamento do CD e LP #‎AindaHáTempo. ALASTRA FAMÍLIA!!!", disse.

O público poderá curtir o repertório, que terá sucessos como "Voz e Violão", "Chuva Ácida" e "Até Me Emocionei".

Em breve os ingressos estarão disponíveis para compra. O primeiro lote será vendido a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). O segundo lote será comercializado a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Os valores de camarote serão R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia).

