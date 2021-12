Criolo e Saulo se apresentam no Wet'n Wild

Criolo e Saulo vão apresentar os shows "Convoque seu Buda" e "Baiuno", respectivamente, sábado, 4 de julho, 20h, no Wet´n Wild. Os ingressos custam R$ 60 (pista) e R$ 120 (camarote) e estão à venda na Line Bilheteria (2º piso do Shopping da Bahia).

Esta é a primeira vez em Salvador que Criolo apresenta o show do CD mais recente, o "Convoque seu Buda". O terceiro álbum do cantor foi disponibilizado para download gratuito no dia 3 de novembro do ano passado. O trabalho de Criolo tem 10 faixas e ele transita por gêneros como reggae e forró.

Saulo vai fazer o show dançante de sempre e colocar no repertório canções do álbum mais recente, "Baiuno", lançado este mês.

