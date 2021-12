Criolo disponibiliza DVD virtual gratuito

Por essa os fãs do rapper Criolo não esperavam. O artista vai disponibilizar gratuitamente em seu site nesta sexta-feira, 11, o DVD virtual, com vídeos gravados durante seu primeiro show no Rio de Janeiro, no início de 2013.

Durante entrevista ao jornal O Globo, o rapper explicou que apesar do material ser gratuito, os fãs vão poder contribuir com qualquer quantia. No site do artista vai haver um link em que o fã pode depositar a quantia que quiser em troca do download.

Segundo Criolo, a ideia surgiu após ele disponibilizar o seu disco no mesmo formato. A direção do projeto é de Paula Lavigne, ex-mulher de Caetano Veloso e Fernanda Young.

