Criança de seis anos integra elenco da ópera Carmen

A pequena violinista colombiana Maria Paula Martinez, de apenas seis anos, está entre os 15 alunos do Coro Infantil do Neojiba (projeto que reúne as orquestras infantis e juvenis da Bahia) que vão participar das apresentações da ópera Carmen, entre os dias 13 e 17 de setembro, no Teatro Castro Alves.

É a primeira vez que a garota, filha de um casal de músicos, tem contato com uma ópera. Porém, a menina fez sua primeira apresentação em um concerto de Natal, na Concha Acústica. Além de ter aulas de violino, no projeto, ela também aprende a cantar, desde setembro do ano passado. Já são pelo menos quatro anos de envolvimento com o universo da música. Maria Paula começou a ter noções sobre piano aos dois anos de idade.

A ópera Carmen, obra do compositor francês Georges Bizet, aborda, em quatro atos, a história de uma bela cigana que enxerga amor e paixão como sentimentos livres. No entanto, os encantos de Carmen são capazes de aprisionar os homens e torná-los reféns dela, e de si mesmos.

Com regência de Pino Onnis, concepção e direção de Francisco Mayrink, direção de cena de Elisa Mendes e produção cultural de Virgínia Da Rin, a ópera reúne, além do Neojiba, a Orquestra Sinfônica da Bahia e o Balé da Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (Edace).

