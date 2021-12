"Crescemos ouvindo Sepultura", diz vocalista de banda sul-africana

Original da cidade de Pretória, a Boargazm parte de um trocadilho (boar = javali e orgasm = orgasmo) para contar uma história de invasão alienígena ao planeta Terra no futuro próximo por uma raça de povo suíno. A banda seria um grupo de rebeldes que viajou no tempo para o passado (no caso, os dias de hoje), a fim de avisar à população terrestre da invasão iminente.

Na entrevista, Heine Van Der Welt, vocalista e guitarrista da banda de heavy metal Boargazm, fala do projeto multimídia que envolve a banda, da (desconhecida por aqui) cena sul-africana de metal e de como eles vieram se apresentar no Brasil, a partir de um convite da banda paulista Nervochaos.

A Boargazm se apresenta em Salvador com a Nervochaos, a também paulista MX e a baiana Behaviour no dia 11 de dezembro (domingo), no Dubliner's Irish Pub.

Muito divertida a história de invasão de um povo porco do planeta Zorg. Também vi na fanpage da banda que vocês publicaram uma revista em quadrinhos contando essa história. O Boargazm é um projeto multimídia que inclui a banda ou uma banda com um projeto multimídia?

Por enquanto, é mais uma banda do que um projeto multimídia. No momento, trabalhamos em mais duas revistas em quadrinhos e mais um álbum, mas estamos procurando expandir para outros campos, como videogames e curtas live action e de animação. Espero que um dia possamos dizer que somos as duas coisas em igual proporção.

Ouvindo (o álbum) The Baconing (2014) no Soundcloud, senti um toque de Sepultura no som. É uma influência para o Boargazm? O que mais os inspira?

Sim, nós crescemos ouvindo Sepultura. Mas também curtimos elemntos nu-metal e thrash, além de progressivo e música muito doida ("out there", no original). Mas acima de tudo, amamos tudo que tenha grooves da pesada. Tudo isso, aliado ao nosso amor por ficção científica e fantasia, cultura popular, contracultura, videogames e lances pós-apocalípticos.

Este é com certeza - acredito - a primeira vez que uma banda de heavy metal da África do Sul vem tocar no Brasil. Pode me contar algo sobre a cena sul-africana do metal?

Está bem vibrante e viva hoje. 25 anos atrás não havia tantas bandas de metal. Hoje há centenas, de todos os estilos que você imaginar e múltiplos shows em diferentes locais e cidades, todos os fins de semana. Agora recebemos muito mais bandas internacionais e nossas próprias bandas estão fazendo barulho por aí, como Vulvodynia, Wildernessking, Zombies Ate My Girlfriend (primeiro lugar no Wacken Metal Battle) e muitas outras. A brodagem também é bem forte quase sempre. É uma ótima comunidade, que encontrou seu lugar ao sol.

Como vocês vieram tocar no Brasil? Vejo que vocês até já tocaram no Equador há alguns anos.

Conhecemos o pessoal da banda brasileira de death metal Nervochaos quando fizemos alguns shows com eles no leste europeu e na Rússia. Grande banda, galera muito gente fina. Nós os convidamos para tocar conosco na África do Sul pouco tempo depois e foi uma das melhores turnês que já fizemos no país. Agora eles nos convidaram para viajar pelo Brasil e nós não poderíamos estar mais animados para subir no palco com eles e conhecer esta parte do mundo. Esperamos voltar ao Equador novamente ano que vem, além de tocar em outros países da América do Sul.

A trama do povo porco invadindo a Terra, com suas viradas de roteiro envolvendo viagens no tempo, parece uma espécie de metáfora política. Você confirma? Quem são os porcos?

A banda toda é uma profecia daquilo que é conhecido como "O Aporcalipse". No futuro, um bando rebelde de "encantadores de porcos" são escravizados pela raça alienígena das pessoas porco. Esses rebeldes escapam e dão um jeito de voltar no tempo para avisar a raça humana da invasão iminente. Como eles conseguem, quem eles são – é parte do show. Há metáforas, claro, mas não é intencional. É uma ficção mesmo.

Já chegaram a se apresentar nos Estados Unidos? A banda tem planos para chegar neste mercado?

Ainda não fomos, mas espero chegar lá em breve, se tudo der certo.

