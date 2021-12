CPM 22 celebra 20 anos de carreira com show no sábado

A banda CPM 22 comemora seus 20 anos de estrada neste sábado, 31, no Armazém Vilas. O show começa às 22h e os ingressos custam R$ 60 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 100 (camarote).

Integram o repertório canções como 'Regina Let's Go', 'O Mundo dá Voltas, 'Tarde de Outubro', 'Dias Atrás' e 'Não Sei Viver Sem Ter Você'. Além do grupo liderado por Badauí, a noite conta ainda com shows das bandas baianas Scambo e Circo de Marvin.

