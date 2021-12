Covers de Spice Girls e Backstreet Boys se apresentam em Salvador

Quem quiser relembrar o pop dos anos 90, terá uma ótima oportunidade nesta sexta-feira, 8. Localizada na Barra, a casa de shows Groove Bar Salvador vai receber as bandas covers dos grupos americanos Spice Girls (por Chilli Band) e Backstreet Boys (por BSBoys).

Sucessos como “Wannabe”, “Spice Up Your Life”, “Everybody (Backstreet’s Back)”, “Larger Than Life”, estão entre os que o público poderá conferir. O show irá começar às 0h, mas os portões ficam abertos desde as 22h. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$35 e podem ser adquiridos tanto pelo site da Sympla, quanto no próprio local do evento.

