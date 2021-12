Cover do Pink Floyd se apresenta no Café-Teatro Rubi

Os fãs baianos da banda Pink Floyd vão poder desfrutar de vários hits do grupo britânico com o show “Pink Floyd e seus Grandes Sucessos, do grupo Astoria Pink Floyd Cover, os dias 28 e 29 de junho, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Formada por João Victor (voz), Igor Galindo (bateria), Claudio Diolu (baixo) e Ton Oliveira (guitarra, violões e samplers), músicos com muita quilometragem na estrada da música, a banda baiana Astoria Pink Floyd Cover leva ao público, que é fã do grupo britânico, os grandes sucessos do Pink Floyd com fidelidade nos arranjos e empolgante performance musical.

A Astoria, embarcação pertencente ao guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, foi cenário da gravação de diversos sucessos, dentre eles, o aclamado disco “The Division Bell”, da fase pinkfloydiana sem Roger Watters. Segundo Ton Oliveira, guitarrista do Astoria, a inspiração para o nome da banda foi espontânea e instantânea.

O grupo já passou por diversas cidades, sendo sempre recebido com muita empolgação pelo público. Agora desembarca na capital baiana com um show montado, sobretudo para os apaixonados pela lendária banda britânica Pink Floyd.

